Governo. Salvini: Togliere IMU su case occupate, limitare RDC e si al nucleare

(DIRE) Roma, 19 ott. – “Garantire reddito a chi non può lavorare, ma limiti a chi prende denaro pubblico senza averne diritto e non accettando lavori”. “Se ti occupano casa e non riesci a buttar fuori l’occupante non si può pagare l’Imu. Bisogna togliere l’Imu sugli immobili occupati abusivamente.”

“Si’ alla ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione. Da ministro del prossimo governo, e magari anche da vicepresidente del consiglio, saranno detti i si’ per sbloccare i cantieri. E ci sara’ anche il si’ all’energia nucleare. Saranno al centro della mia attivita’ e di quella del prossimo governo”. Così Salvini su reddito di cittadinanza in diretta su Facebook. (Rai/ Dire) 18:32 19-10-22 NNNN