“Bene la formazione del Governo in tempi velocissimi. Il Paese attende risposte concrete per dare soluzioni positive ai problemi più urgenti, in primo luogo caro energia ed inflazione. Auguri di buon lavoro alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutta la squadra dei ministri”.

Così Patrizia De Luise, Presidente nazionale di Confesercenti.