Giappone. Sondaggio, lavoro a distanza aiuta a dormire meglio

(DIRE) Tokyo, 24 Ott. – Secondo il sondaggio condotto dal ministero del Lavoro giapponese e riportato nel “White Paper del 2022 sulla prevenzione delle morti da lavoro eccessivo” pubblicato oggi, la percentuale di persone che dormono in media sei ore o più al giorno è risultata del 66% tra coloro che svolgono lavoro a distanza, anche se in modo non esclusivo, contro il 54% dei lavoratori impiegati nei modi tradizionali.

“Il lavoro a distanza, anche se parziale, aiuta le persone ad avere più tempo per dormire, oltre ad aumentare in generale il senso di soddisfazione ed evitare ansia e depressione”, si legge nella nota introduttiva del documento elaborato dal ministero e presentato al governo.

“Il lavoro a distanza riduce il carico fisico e mentale, poiché elimina la necessità di spostarsi e offre alle persone più tempo da trascorrere a casa, per cui è auspicabile che il sistema introdotto durante la pandemia possa restare in uso stabilmente presso le aziende”, prosegue il documento. (Jief/Dire) 09:23 24-10-22