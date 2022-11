Cinque leoni scappano dal loro recinto in uno zoo australiano, terrore tra la popolazione

Cinque leoni africani sono fuggiti dal loro recinto allo zoo Taronga di Sydney ieri sera, innescando le procedure di emergenza previste in caso di fuga dei felini dal loro recinto, che hanno determinato la decisione di chiudere temporaneamente il parco. Gli animali, un adulto e quattro cuccioli, sono stati ricondotti nella gabbia dopo pochi minuti e nessuno è rimasto ferito, ha detto un portavoce dello zoo senza dare spiegazioni per la fuga. Il direttore dello zoo Simon Duffy ha detto ai giornalisti che: “Questo è un incidente significativo ed è in corso una revisione completa per determinare come i leoni siano riusciti a uscire dal loro recinto principale”, ha affermato. “Non abbiamo i dettagli esatti di come e perché ciò sia accaduto”. Lo zoo di Taronga, situato in una zona ricca e verdeggiante con vista sulla famosa Sydney Opera House, ha dichiarato che aprirà normalmente più tardi oggi. I guardiani dello zoo sono stati visti controllare le recinzioni del recinto dei leoni per eventuali danni. L’allerta è stata emessa dopo che le riprese video mostravano un leone maschio adulto di nome Ato e quattro cuccioli fuori dal loro recinto alle 6.30 di ieri sera sebbene si trovassero ancora in un’area separata dal resto dello zoo da una recinzione alta circa due metri. I guardiani dello zoo sono riusciti a catturare un cucciolo mentre i restanti quattro sono tornati indietro da soli. Un leone africano maschio adulto può pesare fino a 250 chili, mentre le femmine possono raggiungere i 180 chili. Una tigre del Bengala di due anni era fuggita dal suo recinto nello stesso zoo nel 1946, aggirandosi per il recinto e provocando una “frenesia di paura” secondo un giornale prima di essere uccisa da un guardiano dello zoo. Nel 1982, circa 20 agenti di polizia furono inviati in un sobborgo occidentale di Sydney dopo che un leone fu avvistato vicino a una fabbrica di bibite. Il colpevole è stato successivamente identificato come un gatto paffuto di nome Ginger. In un’altra famosa fuga per animali esotici nella città portuale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, tre babbuini sono fuggiti da un camion nel 2020 mentre venivano trasportati a un’operazione di vasectomia in un ospedale nell’inner west di Sydney. E nel 2009, una leonessa ha dovuto essere uccisa a colpi di arma da fuoco allo zoo di Mogo, sulla costa meridionale, a causa del pericolo che l’animale rappresentava per il pubblico.

(Foto di repertorio)

Comunicato Stampa Sportello dei Diritti