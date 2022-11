Kenya: più di 200 bambini senza vita verranno sepolti in una fossa comune

Da quattro mesi più di duecento bambini senza vita si trovano nella camera mortuaria di un ospedale di Nairobi, la capitale del Kenya. I loro corpi non sono mai stati reclamati dai propri genitori e, quindi, verranno sepolti in una fossa comune; tra loro 15 corpi di adulti.

Sembra una storia horror, ma invece è la triste realtà. Una denuncia che è stata fatta dal quotidiano Daily Nation, che ha sottolineato che i corpi non avranno una degna sepoltura perché i parenti non hanno rivoluto le salme.

E’ una pratica comune, dichiara il direttore dell’ospedale, che i pazienti muoiono ogni giorno e in pochi richiedono i corpi indietro, lasciandoli lì, dentro la struttura ospedaliera .

La legge prevede che i corpi possono essere restituiti a parenti o conoscenti dopo 21 giorni. Molti non lo fanno perché non si possono permettere le spese funerarie. Queste sono le parole del Direttore: “Vogliamo creare spazio per nuovi corpi e non possiamo farlo finché non viene seguita la giusta procedura. È un processo in corso”. (Fonte: Ansa.it)

