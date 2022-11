Basket: Lakers battuti anche dai Kings, Boston 5 vittorie fila

I Lakers senza LeBron James perdono 114 a 120 contro i Kings, mentre altrove le superstar sono in grande spolvero: Tatum con 34 punti guida Boston al successo su Denver, Ja Morant sfiora la tripla doppia nella vittoria di Memphis su Minnesota, Steph Curry segna 40 punti con 6 triple per liquidare i Cavs.

Perdono in trasferta, decimate dalle assenze, sia Milwaukee che Phoenix, contro San Antonio e Orlando. Serve ancora una volta il miglior Steph Curry agli Warriors per prendersi la seconda vittoria in fila in casa (106-101), superando in volata i Cavaliers in ottimo stato di forma, battuti nel testa a testa finale dal n°30 di Golden State nonostante un quintetto in doppia cifra guidato dai 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist di Donovan Mitchell, oltre ai 20+12 arrivati sotto canestro grazie a Evan Mobley e ai 15 punti e 8 assist di Darius Garland. Per la squadra dell’Ohio è il terzo ko consecutivo della stagione. (Cit. ANSA)

VB