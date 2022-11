Iran: 326 manifestanti uccisi

In Iran 326 manifestanti sono stati uccisi durante la repressione attuata per via delle proteste in nome di Masha Amini, una manifestazione iniziata il 16 Settembre di quest’anno. I numeri sono stati forniti da Iran Human Rights, una ong.

Tra le numerose vittime ci sono 43 bambini e 25 donne, tutti uccisi dalla forze dell’ordine, questo è quanto si legge dal loro sito, specificando che si tratta di un bilancio per difetto.

La ong ha voluto sottolineare di non aver considerato “di un numero elevato di decessi denunciati”, ancora le verifiche sono in corso. (Fonte: Ansa.it)

AO