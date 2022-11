Venezia. Incidente tra ferry boat e vaporetto

(DIRE) Venezia, 15 Nov. – Questa mattina alle ore 08:55 si è verificata una collisione tra la nave traghetto Metamauco, impiegata in linea 17, e il vaporetto 23, non in servizio e in trasferimento operativo con personale del cantiere, nei pressi dell’approdo del Tronchetto. Lo comunica Avm spa, gruppo di cui fa parte Actv, partecipata del Comune di Venezia che ha in gestione il trasporto pubblico locale.

Un solo passeggero del vaporetto 23 è ricorso alle cure del 118 e a titolo precauzionale è stato trasportato in pronto soccorso. Gli altri passeggeri hanno subito solo delle contusioni, fa poi sapere l’azienda. Il ferry boat Metamauco non ha riportato danni ed è stato mantenuto in linea, con l’autorizzazione della sezione tecnica della Capitaneria di Porto. Il vaporetto 23 ha invece riportato danni alle sovrastrutture – lo scafo è fortunatamente rimasto integro – ed è a disposizione delle autorità competenti per la verifica e la dinamica dell’accaduto. (Fat/ Dire) 14:54 15-11-22