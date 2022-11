Trovati i cadaveri di due donne cinesi nel quartiere Prati di Roma

15.05 – I corpi senza vita di due donne sono stati ritrovati in un palazzo in via Augusto Riboty, nel quartiere Prati, a Roma. In base alle prime notizie è stato il portiere dello stabile a chiamare le Forze dell’Ordine dopo aver trovato il primo dei due cadaveri.

Il secondo è stato rinvenuto dagli uomini della Polizia di Stato, all’interno di un appartamento. Le due donne trovate morte erano di nazionalità cinese. Le indagini sono a trecentosessanta gradi anche se si propende per l’ipotesi dell’ omicidio. Al lavoro nella zona la Polizia Scientifica e la Squadra Mobile di Roma.

Il corpo di una terza persona è stato rinvenuto successivamente sempre nel quartiere Prati di Roma dalla Polizia, precisamente in un appartamento di via Durazzo. Gli investigatori non escludono un qualche legame con le due vittime di via Augusto Riboty per la modalità degli omicidi.

FMP