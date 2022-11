Mix di bellezza, intraprendenza e fascino per la giovane modella siciliana Melissa Pizzurro

Siamo oggi in compagnia della giovane e bella modella Melissa Pizzurro, 21enne studentessa di lingue e culture moderne, di 1.75, nata a Palermo e residente in Calabria a Trebisacce in provincia di Cosenza.

Quando e come hai deciso di avvicinarti al mondo della moda?

Tutto è iniziato per puro caso, a soli diciotto anni sono stata contattata dall’agente regionale di Miss Italia, così ho intrapreso questo percorso raggiungendo dei titoli. Tramite un contest sono stata la più votata tra tante ragazze, ottenendo il titolo di Finalista. Successivamente ho continuato seguendo questa strada e soprattutto la mia passione per la moda e per le passerelle. Ho realizzato il tutto soprattutto con l’aiuto di un fotografo, il quale con tanto impegno e professionalità mi ha inserito nel suo team, curando la mia immagine.

Hai partecipato a numerosi concorsi di bellezza, quale ti ha lasciato il ricordo migliore e perché?

La mia passione per le passerelle non è finita qui! Dopo Miss Italia, un altro agente regionale mi scelse per partecipare ad un concorso di bellezza prestigioso come Miss Mondo Italia. Mi ha colpito molto poiché sono stata apprezzata e premiata sin dall’inizio. Dirigendomi poi in Finale Nazionale 2021. Un anno dopo invece ho avuto un’opportunità molto diversa dai soliti concorsi. Mi sono immersa in un nuovo mondo, frequentando un’accademia di moda. L’accademia mi ha portata ad un profondo cambiamento, un’esperienza da vivere a pieno, in quanto si condividevano gli stessi ideali con altre aspiranti modelle. In seguito sono stata Finalista Nazionale di World top Model 2022. Una tra le migliori esperienze che abbia mai fatto, che mi ha lasciato un ricordo indelebile.

Melissa, consiglieresti ad una tua coetanea lo stesso tuo percorso?

Dare una risposta a questa domanda non è molto semplice, poiché consiglierei senza dubbio ad una mia coetanea questo percorso, ma dopo determinate esperienze credo sia molto difficile mettersi in mostra senza passione.

Per entrare a far parte di questo mondo sono fermamente convinta che serva la giusta determinazione ed una predisposizione innata.

Hai frequentato l’Accademia di Moda, come ti ha arricchito questa importante esperienza di formazione-studio-lavoro?

L’Accademia mi ha formata sotto ogni punto di vista, si è rivelata una preziosa opportunità per migliorare con diverse insegnanti il portamento, essere elegante nei movimenti e tanti altri bei consigli da stiliste. Ogni anno forma le partecipanti al mondo della moda, richiedendo un look adeguato per tutte le attività, come shooting, video o organizzazione di fashion event. Ho instaurato in poco tempo dei legami profondi, perché tutto ciò lo vivevamo ogni giorno e condividevamo il nostro tempo divertendoci e lavorando come modelle.

Pregi e difetti di Melissa Pizzurro?

Ho tanti pregi sono una persona intraprendente con uno spirito d’iniziativa che mi contraddistingue, creativa in quanto sono sempre alla ricerca dell’originalità e solare. Mi definisco una persona molto ambiziosa che è sicuramente un mio punto di forza e allo stesso tempo determinata. Mentre un mio difetto è dare troppa fiducia a chi non se la merita, per poi restare delusa.

Sogno nel cassetto?

Prima di iniziare questo percorso mi sono prefissata degli obiettivi, il mio sogno nel cassetto è sempre stato legato alla moda e in particolare al mondo dello spettacolo. Sin da piccola sognavo di diventare una modella e ad oggi sono molto fiera di me stessa per i risultati raggiunti. Uno dei miei sogni più grandi invece è viaggiare, scoprire il mondo e le diverse culture.

Federica Romeo