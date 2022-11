Bonaccini: si candiderà segretario del PD

15.40 – Stefano Bonaccini, attuale Presidente della Regione Emilia Romagna, ha deciso di candidarsi ad essere il prossimo segretario del Partito Democratico. “Sento il peso e la responsabilità” della scelta, “consapevole di come il PD sia necessario alla qualità democratica del Paese, con ideali e valori alternativi alle posizioni più conservatrici e a derive populiste” (…) “C’è tanto da fare, non basterà un congresso” ha dichiarato Bonaccini dal suo circolo di Campogalliano, in provincia di Modena. “Non chiederò sostegno delle correnti” (cit Rain Tv) ha annunciato in conclusione del suo annuncio.

