Maltempo. In Cilento 5mila sacchi sabbia e brandine contro nuova ondata

(DIRE) Napoli, 21 Nov. – Sono 5 mila i sacchi di sabbia che sono stati consegnati questo pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Campania ai Comuni di Agropoli e Santa Maria di Castellabate, i più colpiti dai temporali di questi giorni in Cilento per poter fronteggiare la nuova ondata di maltempo prevista a partire dalla mezzanotte. A Santa Maria di Castellabate sono stati anche consegnati, dalla stessa protezione civile regionale, 50 brandine con lenzuola e coperte nel caso in cui il Comune decidesse di procedere alla evacuazione di alcune abitazioni esposte al rischio idraulico poiché ubicate in prossimità di corsi d’acqua esondati.

Lo annuncia una nota della Regione Campania dove si spiega che “complessivamente in questi due giorni sono stati circa 300 i volontari regionali impegnati con mezzi speciali (idrovore, pompe, moduli idrogeologici, escavatori, gommoni, torri faro e bobcat) per riportare la situazione alla normalità. Interventi con mezzi speciali regionali sono stati effettuati anche con il supporto delle squadre di Sma Campania”. Questa mattina, invece, sopralluoghi tecnici sono stati effettuati dal Genio Civile regionale competente per la provincia di Salerno. (Com/Gup/ Dire) 18:01 21-11-22