Turchia. Operazione “Spada ad artiglio” contro i curdi della Siria e dell’Iraq

Il Presidente Turco Recep Tayyip Erdogan, ha comunicato che è stata avviata l’operazione “Spada ad artiglio” attuata dall’esercito turco, contro le forze curde in Siria e Iraq.

Verranno utilizzati raid aerei, e molto probabilmente verranno usate anche truppe di terra. Una decisione del tutto autonoma, Erdogan non ha avuto nessun rapporto mediatico con gli Stati Uniti e la Russia. Ambedue sanno che le forze turche possano portare avanti una tale missione, Erdogan ha criticato gli USA dichiarando: “hanno purtroppo mandato migliaia di armi, equipaggiamento e munizioni in zone del terrore in Siria”

Durante la prima giornata sono stati annientati 45 obiettivi nel Kurdistan iracheno, a circa 140 km a Sud del confine turco e 44 nel Nord della Siria, a 20 km dal confine con la Turchia.

Chiunque disturberà il territorio turco pagherà un caro prezzo per queste azioni, ha aggiunto il presidente (fonte: Ansa.it).

