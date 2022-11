Giappone. Covid, approvato il nuovo farmaco orale “Xocova”

(DIRE) Tokyo, 23 Nov. – Il ministero della Salute giapponese ha concesso l’approvazione con procedura d’urgenza per il nuovo farmaco orale anti Covid-19 “Xocova”, prodotto dalla casa farmaceutica nazionale Shionogi, concedendo di fatto il via libera alla commercializzazione del primo farmaco contro il virus prodotto interamente in Giappone.

La decisione, approvata anche dalla Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, che ha riconosciuto al farmaco “efficacia nel ridurre i giorni di degenza dalla malattia”, arriva a poco più di un mese dalla revoca di ogni restrizione alla circolazione nel paese e agli ingressi dall’estero, e con una crescita costante del numero di nuovi casi che secondo gli esperti precederebbe l’imminente arrivo di una ottava ondata di contagi. (Jief/ Dire) 08:49 23-11-22