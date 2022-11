Kenya: morto l’ennesimo elefante per via della siccità

Morto l’ennesimo elefante in Kenya, il suo corpo non ha retto la siccità. Sono 205 i pachidermi che da inizio anno sono morti per via del cambiamento climatico, un animale che da un paio di anni rischia l’estinzione.

Il fatto è avvenuto nella savana del Kenya, si chiamava “Lugard“, ed è stato trovato morto. A dare la notizia è stata l’associazione Tsavo Trust.

“Sebbene sia sempre triste perdere un elefante, per non parlare di un ‘Super Tusker’, non c’è dubbio che Lugard sia il padre di molti elefanti di età diverse ed è probabile che parecchi dei suoi discendenti diventeranno a loro volta ‘Super Tusker’, poiché i suoi rari geni di “zanna grande” sono stati trasmessi e assicurati all’ecosistema dello Tsavo”, questo è quanto si legge sul sito dell’associazione (Fonte: ansa.it).

AO