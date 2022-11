Maltempo. Allerta Arancione per domani su tutta la Sicilia

(DIRE) Palermo, 25 Nov. – Allerta meteo arancione per tutta la giornata di domani in Sicilia. L’avviso è stato emesso dal dipartimento regionale di Protezione civile. “In particolare – si legge nel bollettino – dalle prime ore di domani, 26 novembre, per 24-36 ore, previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”. Dal pomeriggio di domani, per 24-36 ore, previsti “venti da forti a burrasca prevalentemente settentrionali o orientali”, oltre che “mareggiate lungo le coste esposte”. (Sac/Dire) 17:27 25-11-22