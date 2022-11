Beach Pro Tour “Challenge”: a Torquay trionfano Lupo e Rossi

Trionfo italiano in Australia, Daniele Lupo insieme ad Enrico Rossi ha conquistato a Torquay la vittoria nel torneo Challenge del Beach Pro Tour, battendo 2-0 (21-17, 21-18) in finale l’altra coppia tricolore formata da Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Una partita di carattere per il duo tricolore che ha saputo superare i momenti di difficoltà ed è riuscito a imporre il proprio gioco nei momenti cruciali della partita.

Una splendida vittoria giunta al termine di un torneo in cui la coppia azzurra ha vinto cinque delle sei gare disputate. Il beach volley italiano festeggia nuovamente un successo nel circuito Pro Tour dopo le vittorie nel torneo “Elite 16”, ottenute a Jurmala lo scorso giugno da Nicolai e Cottafava e il trionfo nel “Future” di Lecce ottenuto a luglio da Windisch e Dal Corso.

Per Ranghieri e Carambula si tratta, invece, di un ottimo secondo posto arrivato al termine di un torneo giocato da protagonisti, durante il quale hanno collezionato cinque vittorie e una sola sconfitta. Sul gradino più basso del podio è salita l’Australia con McHugh/Burnett, che nella finale 3°-4° posto si è imposta con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15) sui portoghesi Pedrosa/Campos.

Tornando alla finale di oggi, nel primo set è subito grande spettacolo e intensità con le due coppie scese in campo molto concentrate a guadagnarsi ogni singolo pallone. Con il passare delle azioni, però, Daniele Lupo ed Enrico Rossi hanno conquistato un buon vantaggio (17-13). Le contromisure messe in campo da Carambula e Ranghieri per accorciare sugli avversari non sono state sufficienti e Lupo-Rossi hanno conquistato la prima frazione (21-17). Al rientro in campo sono invece stati Alex Ranghieri e Adrian Carambula a partire con il piede giusto e a spingersi avanti (6-2). Le fasi successive sono state caratterizzate da un sostanziale equilibrio (9-9). Nel momento decisivo, a rompere la parità sono stati Lupo e Rossi, inarrestabili fino al conclusivo 21-18 che vale il loro primo successo insieme nel circuito internazionale di beach volley.

c.s. – FIPAV