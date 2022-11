PNRR. Asili nido, Valditara: Possibile slittamento scadenze per incremento costi

(DIRE) Roma, 30 Nov. – “Riguardo al Piano per la realizzazione degli asili nido e scuole dell’infanzia e servizi educativi e cura per la prima infanzia del Pnrr, si sono riscontrate alcune criticità, dovute soprattutto alla carenza di candidature da parte di comuni di alcune aree geografiche del Mezzogiorno e a problemi dovuti all’incremento dei costi.

In esito anche ad un confronto con ANCI si sta provvedendo a verificare la possibilità di far slittare di qualche mese lo step intermedio previsto in scadenza a marzo 2023, proprio per venire incontro alle difficoltà evidenziate dai comuni”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto oggi in Commissioni Cultura riunite per le linee programmatiche del suo dicastero. (Adi/ Dire) 16:39 30-11-22