Regionali Lombardia. Derby in cl su Moratti, Mauro replica a Formigoni

(DIRE) Milano, 1 Dic. – Derby ‘ciellino’ sulla candidatura di Letizia Moratti alla presidenza di Regione Lombardia. Dopo le parole dell’ex presidente lombardo Roberto Formigoni, che ha previsto il terzo posto per Moratti perché “i cattolici guardano a Fdi”, arriva la replica di Mario Mauro, ex ministro della Difesa e storico esponente di Comunione e Liberazione prima in Forza Italia e poi in Scelta Civica di Mario Monti, oggi sostenitore della Lista Moratti Presidente. Per Mauro, che replica a Formigoni dicendo che “i cattolici guardano verso il cielo”, la candidatura di Moratti rappresenta “un fatto nuovo nella politica italiana” per la sua “forte matrice civica”, nata per “l’insufficienza di una Regione che una volta era tra le più importanti d’Europa, la Lombardia, e che oggi sembra l’ombra di se stessa”.

Ma per Mauro “la verità è che quello di cui tutti sentiamo la mancanza è la concretezza, e la figura di Letizia Moratti va esattamente in quella direzione. Abbiamo una manager capace, una persona che da sempre sa coniugare i temi dell’impresa con la difesa strenua del volontariato e del terzo settore e una racconto a disposizione per una generazione nuova che voglia, prendendo esempio da lei, coinvolgersi con il bene comune e quindi mettersi in gioco per i propri concittadini e per un equilibrio sociale sempre più delicato come quello di una Regione-Stato come la Lombardia”. (Bol/ Dire) 17:07 01-12-22