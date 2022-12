Guerra. Morti circa 10.000 soldati ucraini secondo Kiev

In base alle stime fornite dal ministero del governo ucraino, durante il conflitto che si sta combattendo in Ucraina, sarebbero circa periti 10.000 soldati. Cifre che sono state riportate da Podolyak, collaboratore del presidente Zelensky, a Channel 24 per correggere quello che sembrerebbe a tutti gli effetti l’ennesimo “svarione” di Ursula Von Der Leyen.

La Presidente della Commissione Europea infatti, aveva erroneamente parlato di 100.000 soldati ucraini morti. Una cifra 10 volte superiore a quella che riporta Kiev che invece, sempre per voce di Podolyak, afferma 100.000 uccisioni tra i militari russi e 150.000 feriti tra le file dell’esercito di Mosca. Podolyak invece riporterebbe un numero significativo di vittime tra i civili ucraini.

