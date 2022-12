Reggio Calabria. Palo delle luce si abbatte su auto in transito. Feriti gli occupanti

22.00 – Ancora una segnalazione relativa ad un pericoloso incidente avvenuto in città ad un automobilista che si è visto colpire la vettura da palo della luce. Quest’ultimo è precipitato al suolo colpendo prima l’automobile che transitava appena sotto. La zona interessata dall’accaduto è quella di largo Botteghelle.

Le due persone hanno rischiato tanto. In ogni caso, dalle notizie arrivateci, sono al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Come si vede bene dalle foto il palo della luce ha distrutto il vetro della macchina ed ammaccato parte della scocca. Sarebbe potuta finire molto peggio. Il maltempo sicuramente è causa di questi incidenti ma potrebbe esserlo tanto quanto i mancati controlli o le manutenzioni necessarie.

Federica Romeo