Lake Louise. Sofia Goggia ancora concede uno strepitoso bis!

Due discese in stagione, due vittorie, grandissime prestazioni per la sciatrice italiana Sofia Goggia. Ieri magistrale a nella discesa Lake Louise, in Canada. Oggi alle 19.00 ore italiana si svolgerà un superG, ultima gara della “trasferta” canadese.

La Goggia ha trionfato anche nella seconda discesa di Coppa del Mondo ed ha messo a segno la vittoria numero 19 in Coppa del Mondo. E’ salita sul podio nel gradino più alto appena sopra della Ortlieb e della Suter.

Buone notizie anche da un’altra altra Azzurra in gara, Nicol Delago, che ha tagliato il traguardo con un ottimo tempo che le è valso la settima posizione. Elena Cutroni è invece dodicesima.

Nella classifica di specialità Sofia Goggia è l’indiscussa regina della velocità prima. Sale infatti a 200 punti contro i 140 di Suter e i 120 di Ortlieb.

FMP