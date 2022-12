Manovra. Gelmini: Grido d’aiuto dei sindaci non resti inascoltato

(DIRE) Roma, 6 Dic. – “Il rapporto di leale collaborazione tra Stato, Regioni, Province e Comuni che ha contraddistinto il governo Draghi è un’eredità che non va dissipata. Il grido d’aiuto lanciato dai sindaci d’Italia denota che nella manovra messa a punto dal governo Meloni non sia stato dato spazio alle loro esigenze.

Sappiamo che la coperta è corta, ma non dare risposte ai nostri amministratori locali significa non dare risposte ai cittadini su asili nido, ospedali, trasporto pubblico, rifiuti. Come Azione-Italia Viva siamo pronti a portare avanti in Parlamento le loro istanze”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, a Tagadà su La7. (Rai/ Dire) 17:40 06-12-22