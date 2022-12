Stazione di Brignole (Ge), arrestato un ricercato durante un controllo

La Polizia Ferroviaria di Genova Brignole, ieri mattina durante i consueti controlli presso la locale stazione, ha arrestato un cittadino romeno di 38 anni poiché destinatario di un ordine di carcerazione emesso circa un anno fa dalla Procura della Repubblica di Roma.

L’uomo, allontanato dal territorio nazionale in passato per motivi di pubblica sicurezza, aveva poi fatto rientro in Italia prima della decorrenza del termine previsto senza aver preliminarmente richiesto le relative autorizzazioni per il reingresso. Rintracciato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, in sede processuale il Giudice lo ha così condannato ad un anno di reclusione.

Gli agenti, dopo aver verificato la sua identità personale, lo hanno condotto nella Casa Circondariale di Marassi, dove dovrà scontare la pena.