Wed With Us: al via i nuovi corsi per wedding planner firmati Paola Canale

Wedding, Dress Code e Public Speaking: la Wedding and Event Planner Paola Canale torna con un innovativo programma ricco di appuntamenti formativi per il 2023 ideati ed organizzati in collaborazione con i giornalisti Erika Gottardi e Max Piccinno

Terminati gli impegni che l’hanno vista protagonista con la serata di gala della Fondazione Principe Alberto II di Monaco a Reggio Calabria, la Wedding and Event Planner Paola Canale torna con Wed With Us, un ricco programma formativo realizzato in collaborazione con i giornalisti Erika Gottardi e Max Piccinno e dedicato alle future wedding planner.

Il primo appuntamento, previsto per il giorno 8 gennaio 2023 presso lo Spazio Tritone, nella centralissima via del Tritone a Roma, è il Workshop per wedding planner della durata di una giornata che include l’incontro formativo dedicato al Dress Code e al Public Speaking specifico per la professione di Wedding Planner.

Tre esperti del settore con cui vivere una giornata di formazione full immersion dedicata alla professione di Wedding Planner con una particolare attenzione agli elementi pratici dell’attività.

I piani didattici, infatti, decisamente coinvolgenti ed innovativi, sono stati studiati per coloro che desiderano approcciare a questa affascinante professione con metodo potendo acquisire le nozioni e le tecniche fondamentali per avviare la propria attività.

Il Workshop proposto da Paola Canale consente, infatti, di apprendere le basi della professione di Wedding Planner e Designer attraverso lo studio degli stessi strumenti utilizzati da professionisti mentre, i giornalisti Erika Gottardi e Massimiliano Piccinno, esperti di moda e wedding saranno i docenti di Dress Code e Public Speaking e spiegheranno le regole ed i protocolli per aumentare la propria credibilità professionale.

Il percorso, di altissimo profilo, si articola su una prima giornata full time di otto ore alla quale seguiranno, nel corso dell’anno, ulteriori date dedicate alla formazione base ed avanzata.

WORKSHOP PER WEDDING PLANNER

8 gennaio 2023 – dalle ore 9.30 alle ore 18.00

Spazio Tritone

Via del Tritone, 46

Info: e.gottardi@womanbride.it

