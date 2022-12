In Afghanistan due giorni fa, un uomo è stata condannato a morte per omicidio, ed è stato giustiziato in pubblico. Una pratica che è ritornata con il rientro dei talebani, avvenuta nell’Agosto del 2021.

“La corte suprema è stata incaricata di attuare questo ordine di ‘qisas’ in un raduno pubblico di compatrioti”, questo è quanto ha dichiarato un portavoce talebano Zabihullah Mujahid, facendo riferimento alla giustizia che appartiene alla legge islamica, “occhio per occhio” (Fonte: ansa.it).

AO