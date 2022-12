Ambiente. Rampelli: fotovoltaico ed eolico in aree compromesse o non impattanti

(DIRE) Roma, 11 Dic. – “Accelerazione sullo sfruttamento dell’energia- dal sole e dal vento- con un assenso incondizionato ai pannelli senza nulla osta, ma solo nelle aree degradate, in quelle industriali o sulle reti stradali, autostradali e ferroviarie in corrispondenza delle zone urbanizzate così come per le pale eoliche ma nelle aree marine a 10 miglia dalla costa.

Una norma che deve accompagnarsi al totale divieto di consumare aree ancora inviolate, zone agricole e paesaggio compreso quello a ridosso della costa, in quanto rientrante immediatamente nelle prescrizioni costituzionali che, all’art. 9, ne prevedono la salvaguardia.

Ma non ci sono solo l’identità e la bellezza da difendere: nell’attuale condizione di emergenza occorre tutelare la produzione alimentare perché l’Italia non è autosufficiente e non può permettersi di sacrificare decine di migliaia di ettari come sta accadendo in diverse regioni, Puglia e Lazio in testa. Anche il paesaggio per noi è ricchezza.

Come non potremmo cibarci del silicio degli impianti solari, non potremmo sfruttare con il turismo le bellezze naturalistiche compromesse da distese di pannelli e pale. E non è certo un mistero che questo business compulsivo e senza regole interessi molto un certo circuito criminale che ha investito e investe su queste tecnologie come su altri traffici illeciti.

Plaudo quindi ancora una volta all’intenzione del sottosegretario Sgarbi di costituire un gruppo di lavoro interministeriale tra Agricoltura, Cultura e Ambiente, per rinnovellare i criteri selettivi con cui si giudica l’idoneità dei luoghi per le installazioni.

Desta invece sconcerto la quasi unanime, a tratti imbarazzante, adesione delle associazioni ambientaliste che dovrebbero essere in prima linea in questa battaglia. Vuoi vedere che più di qualcuna è sovvenzionata da grandi imprese interessate? Per fortuna in questo ‘panorama’ desolante e surreale spicca la voce solitaria di Italia Nostra”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia. (Uct/ Dire) 16:09 11-12-22