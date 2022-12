Afghanistan: sale il bilancio dei feriti e dei morti all’interno del tunnel

In Afghanistan sono 31 le vittime dell’esplosione di un’autocisterna avvenuta all’interno di un tunnel sabato scorso, che ha provocato un grosso incendio spento solo il giorno dopo. A dare la notizia è un funzionario, altre decine di persone hanno riportato delle gravi ustioni. Un incidente avvenuto all’interno della galleria Sallang, un tratto di strada molto pericoloso, collocata in una delle montagne più alte del paese, dove non è la prima volta che avviene un incidente del genere. Il Salang Pass è chiuso per giorni a causa di incidenti, forti nevicate e valanghe durante l’inverno (Fonte: ansa.it).

