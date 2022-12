Afghanistan: nuova protesta delle studentesse

Niente università per le donne afghane, questo è il nuovo divieto che è stato imposto alla libertà femminile, oramai considerata una illusione per tutte le donne afghane. Dopo il nuovo “ordine” per le strade del paese è scoppiata una protesta a Jalalabad, una città nella parte orientale.

Non solo le “escluse”, ma pure tantissimi uomini si sono riuniti per sostenere il popolo femminile, da troppo tempo usurpato. Un gruppo di persone si sono riunite all’esterno dell’Università di Nangarhar, urlando il loro dissapori, ed esprimendo la loro rabbia con parole e cartelli.

Dopo questa decisione, è nata una indignazione da vari governi stranieri e dalle Nazioni Unite, che hanno condannato questa risoluzione. La nuova norma è stata approvata martedì 20 Dicembre. Potrebbe essere uno dei nodi focali del prossimo G7, già in agenda del forum intergovernativo.

La ministra degli esteri Annalena Baerbock su Twitter ha scritto:“Distruggendo il futuro delle ragazze e delle donne in Afghanistan, i talebani hanno deciso di distruggere il futuro del loro stesso paese. Metterò la questione all’ordine del giorno del G7 domani. “I talebani possono cercare di rendere le donne invisibili, ma non ci riusciranno: il mondo ci guarda”.

Dopo la decisione del regime talebano, molte studentesse si sono abbracciate per sostenersi a vicenda, come documenta un video girato fuori da una università di Kabul. In un altro filmato possiamo vedere le ragazze piangere, con le teste chinate sui propri libri universitari, delle lacrime che rappresentano la loro frustrazione.

I talebani con la loro ascesa, avvenuta nell’Agosto del 2020, avevano promesso un governo più equilibrato per le donne e per tutte le minoranze, ma tale promessa non fu mai mantenuta e venne applicata nuovamente la sharia.

Tornata dopo anni, l’ultima volta fu approvata con il nuovo governo del 1994, con la nuova legge islamica, la donna non fu più tale, né istruzione e né lavoro, il loro unico diritto fu quello di uscire solo accanto a un individuo di genere maschile. Come nel 1994, l’Afghanistan è tornata indietro nel tempo (Fonte: rainews.it).

AO