Sanità. De Luca: In Campania costretti a chiudere qualche pronto soccorso

(DIRE) Napoli, 28 Dic. – “Probabilmente a Gennaio saremo costretti a chiudere qualche pronto soccorso”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo ad Avellino a margine della presentazione dei 100 nuovi assunti in Air Campania. “Saremo costretti a chiudere i pronto soccorso marginali per lasciare aperti quelli più importanti, altrimenti non ce la faremo. È sconcertante – ha aggiunto il governatore – per programmare le assunzioni non ci vuole granché, ma, sembra incredibile, a livello nazionale se ne infischiano.

Nella legge di bilancio hanno stanziato due miliardi di euro per la sanità sapendo che solo di costi energetici dovremo spendere 1,5 miliardi di euro in più. Non c’è un medico nuovo assunto per i pronto soccorso, non un euro stanziato per le case di comunità, non un euro per il personale da mandare nelle case di comunità. Sembra sconcertante, ma è la realtà”. (Nac/Dire) 11:30 28-12-22