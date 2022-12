Cosenza. Da Consiglio ok a debiti fuori bilancio e ratifica variazione

(DIRE) Reggio Calabria, 29 Dic. – Il Consiglio comunale di Cosenza, presieduto da Giuseppe Mazzuca e riunitosi nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale di Piazza 15 Marzo, per la temporanea indisponibilità della sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, attualmente interessata da lavori di riparazione strutturale, ha ratificato, si legge in una nota dell’Ente, la variazione di bilancio prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n.156 del 30 novembre scorso. L’assise consiliare ha, inoltre, riconosciuto, presente alla seduta il sindaco Franz Caruso, i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze provvisoriamente esecutive, per condanna delle spese legali a seguito di annullamento di verbali da infrazioni del Codice della Strada e quelli derivanti da un contratto in essere con l’Aterp per i locali di un immobile di via Popilia, sede dell’ex Circoscrizione.

Sul regolamento delle rateizzazioni, l’assemblea di Palazzo dei Bruzi, dopo una breve sospensione dei lavori ed una riunione dei capigruppo, ha deciso di votare un emendamento del regolamento in senso più favorevole ai cittadini, ma ha rinviato la votazione del punto all’ordine del giorno alla prossima seduta del 3 gennaio 2023 per acquisire, sull’emendamento, il parere dell’organo di revisione.

Il Consiglio comunale si è poi espresso all’unanimità quando si è trattato di designare un delegato nel Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale Statale “B. Telesio”. L’assemblea ha designato il consigliere comunale Francesco Graziadio. Via libera del Consiglio anche alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100, integrata con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti. Rinviata, invece, l’adesione all’Ente di Governo “Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria”, in quanto l’argomento dovrà essere oggetto di discussione nella competente commissione consiliare, così come sono stati rinviati il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsto ai punti 8 e 9 dell’ordine del giorno perché anche in questo caso sarà necessaria la discussione davanti alla commissione bilancio per acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti. (Com/Red/ Dire) 19:31 29-12-22