Covid. Bertolaso: Tamponi continuano, finchè sono Omicron va bene

(DIRE) Milano, 29 Dic. – “Quello che è importante è tenere sempre sotto controllo i ceppi che arrivano. Fino a quando saranno tutte varianti di Omicron, va bene”. Lo ha detto l’assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, assicurando che sicuramente continuerà il sequenziamento di tutti i tamponi positivi “che troviamo. Oggi sono previsti due nuovi voli dalla Cina. Ci aspettiamo anche lì parecchi positivi. Sappiamo bene che in Italia c’è ormai una comunità cinese numerosa- continua Bertolaso- sappiamo anche che tra poco arriva anche il Capodanno cinese, oltre a quello italiano e quindi da questo punto di vista era prevedibile che ci fosse un incremento di traffico fra Cina e Italia”.

“Il sequenziamento dei 15 tamponi ha portato a rilevare tutte varianti Omicron del SARS-CoV-2 di diversi lineage, nessuno dei quali predominante e tutti già conosciuti in Italia” spiegano dal Laboratorio di Microbiologia di ASST Sette Laghi di Varese, uno dei centri di riferimento regionale per il sequenziamento delle varianti e che per questo partecipa regolarmente a delle survey nazionali con l’obiettivo di verificare la circolazione delle varianti del virus in Italia. (Mas/ Dire) 18:57 29-12-22