Lula, il Presidente del Brasile, incontrerà i 15 leader mondiali

Il nuovo Presidente Brasiliano Luiz Inacio Lula, il giorno dopo del suo insediamento ha iniziato una serie di lunghi incontri con i principali leader esteri, incontri fondamentali per il futuro che verrà per lo stato del Brasile e per il nuovo presidente. Rappresentanti dell’America Latina, Cina, Africa e qualche paese dell’Europa.

In un giorno solo ci saranno 15 incontri della durata di mezz’ora, come hanno riferito alcuni media locali.

I successivi incontri saranno: i presidenti Luis Arce (Bolivia), Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Cile), Gustavo Petro (Colombia), il vice presidente di Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa, e il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodrigues. Per ultimi ci saranno le riunioni con i presidenti di Angola e Timor Est, rispettivamente João Manuel Gonçalves Lourenço e José Ramos-Horta (Fonte: ansa.it ).

AO