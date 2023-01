Transgender condannata a morte nel Missouri

09.00 – E’ stata eseguita questa notte, nello stato USA del Missouri, la prima condanna a morte nei confronti di una persona transgender. La 49enne detenuta aveva chiesto la clemenza del governatore, Mike Parson, ma non l’ha ottenuta in quel caso avrebbe dovuto scontare l’ergastolo. La sentenza è stata eseguita tramite iniezione letale. Era stata condannata per nel 2003 per aver ucciso un’ex fidanzata. L’esecuzione della transgender è stata anche la prima esecuzione capitale dell’anno negli Stati Uniti.

Sil Bott