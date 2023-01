Caserta, un’autocisterna carica di 13mila litri di gasolio si ribalta sulla statale 7/bis

Nella giornata di ieri, intorno alle 12,un’autocisterna è finita fuori strada presso l’uscita di Carinaro della Statale 7/bis Nola-Villa Literno. Per cause in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada, si è ribaltato e ha finito la propria corsa nel terreno adiacente l’arteria stradale, rimanendo incastrato nell’abitacolo del veicolo e riportando diverse ferite.

I Vigili del Fuoco, intervenuti dal distaccamento di Marcianise, hanno liberto l’uomo e lo hanno consegnato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto con un’ambulanza.

In supporto della squadra di Marcianise ne è giunta un’altra dal distaccamento di Aversa che ha messo in sicurezza il mezzo pesante per il successivo travaso ad opera di una ditta specializzata dei 13mila litri di gasolio presenti nella cisterna.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=83884