Danneggia un’auto in sosta e aggredisce i Poliziotti. Arrestato

Piazza Acquaverde, ore 21:40

La Polizia di Genova ha arrestato un 49enne per resistenza, lesioni a P.U. e danneggiamento aggravato denunciandolo anche per oltraggio a P.U. e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Ieri sera i poliziotti dell’U.P.G. sono intervenuti in piazza Acquaverde poiché un cittadino riferiva di essere stato vittima di un danneggiamento alla propria vettura perpetrato da un uomo ancora presente sul posto.

Arrivati sul posto gli agenti hanno notato il 49enne che, palesemente ubriaco, gesticolava nervosamente e urlava contro presenti. L’autovettura danneggiata presentava il parabrezza infranto e il tergicristallo divelto, usato dall’uomo per rompere il vetro.

Alla richiesta dei documenti, il 49enne si è agitato ancora di più cercando lo scontro con gli operatori, sputandogli addosso e rifiutandosi di salire sull’auto di servizio. Con un gesto fulmineo ha spintonato i poliziotti che cercavano di impedire la fuga e ha colpito con uno schiaffo al volto un agente. Anche all’interno degli uffici della polizia scientifica ha messo in essere una violenta resistenza per non farsi prendere le impronte digitali, cercando di colpire le attrezzature e costringendo gli operatori ad una nuova colluttazione.

Alcuni agenti di polizia, sopraggiunti successivamente, lo hanno inoltre riconosciuto come l’autore di un evento analogo due giorni addietro. L’uomo è stato infine condotto alle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Genova/articolo/84663be99f006b2c411501849