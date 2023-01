Mobilità, Nisini-Potenti (Lega): Basta impunità per omicidi stradali

“La notizia dell’ennesima richiesta di patteggiamento in un processo per omicidio stradale, rende evidente come l’attuale legislazione non svolga più una funzione deterrente ma finisca quasi per legittimare le posizioni di chi si macchia di questo odioso crimine. L’ultimo caso specifico è stato quello di S.S., morto sulla Autopalio il 18 settembre scorso, per colpa di una persona che ubriaca, si era messa in macchina andando contromano e spezzando la vita di un giovane di belle speranze. I numeri degli incidenti mortali sono in aumento e il Codice della strada appartiene ormai ad un’epoca lontana per come è andato avanti il mondo e la tecnologia. Come annunciato dal Vice premier, Ministro Matteo Salvini, è opportuno che si lavori ad una modifica del Codice della strada per non dare l’idea che ci sia tolleranza per chi uccide qualcuno al volante”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari toscani della Lega Manfredi Potenti e Tiziana Nisini.

Comunicato Stampa