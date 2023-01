Brasile: prima donna presidente del Banco de Brasil

Il Banco de Brasil è una delle tre principali banche pubbliche del Brasile, e in 214 anni avrà Tarciana Medeiros come prima Presidente donna della Storia, nominata dal neo ministro delle Finanze, Fernando Haddad, lo scorso 30 dicembre. Il suo mandato inizierà nella giornata odierna, con una cerimonia in cui saranno presenti molti personaggi politici, tra cui Luiz Inácio Lula da Silva, l’attuale Presidente del Brasile.

Tarciana Medeiros in passato ha lavorato come venditrice ambulante e dopo 10 anni come insegnate. Al Banco do Brasil comincia a lavorare nel 2000, in cui ha ricoperto diversi incarichi di gestione delle relazioni e degli affari, lavorando presso filiali del Nord e del Nordest, oltre che nel Distretto federale, incarichi nella grande distribuzione, in agenzie e nelle sovrintendenze (Fonte: ansa.it).

AO