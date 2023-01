La Polizia Federale sta lavorando sul Cloud per cercare di recuperare delle informazione dal cellulare, dall’ex ministro della giustizia del Governo Bolsonaro, ed ex segretario della pubblica sicurezza di Brasilia, Anderson Torres, in custodia cautelare da Sabato. Sospettato di aver condizionato i sovranisti ad attaccare i palazzi della democrazia.

Il team che cercherà di recuperare le informazioni di Torrese, adopererà apparecchiature di intelligence (Fonte: ansa.it).

.AO