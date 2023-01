A Roma Sposa Urban sfila l’haute couture di Celli Centro Sposi

Domenica 22 Gennaio alle ore 18.00 sulla passerella dell’edizione 2023 di Roma Sposa, quest’anno nella nuova location del Prati Bus District di Viale Angelico 52, sfileranno le creazioni haute couture di Celli Centro Sposi. Un fashion show dedicato al bridal che vedrà protagoniste le creazioni della celebre stilista Maria Celli.

Per i futuri sposi, nel loro giorno più bello, in passerella sfilerà una collezione romantica, disegnata da Alessia Celli e una collezione barocca creata da Giampaolo Celli. Un vero e proprio evento nell’evento che sarà presentato, come ormai ci ha abituato da tempo la famiglia Celli, dalla splendida Nathaly Caldonazzo coadiuvata da Simone Bocci, giovane rampollo della famiglia, reduce dal successo del reality “L’Atelier delle Meraviglie”.

Vedremo sfilare anche alcuni degli abiti iconici della maison che sono già stati protagonisti del programma su Real Time “L’Atelier delle Meraviglie”, che ha suscitato grande interesse di pubblico e di stampa e di cui a breve andranno in onda le nuove puntate, che vedranno sempre protagonista la famiglia Celli.

Testimonial d’eccezione di questa sfilata unica nel suo genere, Giacomo Urtis, il chirurgo estetico delle star, insieme ad un modello affermato e personaggio televisivo del programma “Uomini e Donne” Diego Tavani. Non solo wedding ma anche un momento musicale con il cantante Gianluca Miotto e tanti altri “interventi” speciali ed unici, tra i quali la presenza, nel parterre, della celebre tik toker, Aurora Celli, che vanta oltre 3 milioni di followers, ma non vogliamo spoilerare altro in anticipo.

Una sfilata che rappresenterà al meglio la produzione Celli Centro Sposi, per una sposa e uno sposo elegante, all’avanguardia, sempre al passo con i tempi, dove i tessuti, i tagli sartoriali e la preziosità di ogni singolo abito sono il marchio di fabbrica di una delle maison più affermate nel settore. Celli Centro Sposi affianca allo storico punto vendita di Pavona una nuova sede sulla Via Appia a Ciampino, tutta da scoprire. In allegato comunicato stampa e foto significative delle creazioni in sfilata e una foto della Famiglia Celli protagonista dell’Atelier delle Meraviglie su Real Time.

comunicato stampa