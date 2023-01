Crollo Juventus dopo il -15, in quota addio allo Scudetto

Per l’Europa i Bookie puntano sulla Coppa Italia

(DIRE) Roma, 23 Gen. – La penalizzazione di 15 punti ha portato la Juventus al crollo in classifica e, dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta, nell’ultimo turno di campionato, il distacco dalla vetta è addirittura di 27 punti.

Un gap che chiude definitivamente la caccia bianconera allo scudetto, ora quotato tra i 17 di Planetwin365, e il 31 su 888sport. Per Allegri e i suoi sarà complesso anche raggiungere piazzamento in zona Europa e per questo motivo, diventa di vitale importanza il percorso in Coppa Italia ed Europa League.

Per i bookmaker ci sono maggiori possibilità nella coppa nazionale, dove una vittoria bianconera si gioca a 4 volte la posta. Più complesso il cammino europeo, dove per blasone degli avversari e lunghezza della competizione, il successo finale (che vorrebbe dire rientro in Champions League dalla porta principale) si gioca a 10.