Sci di Fondo. Eyof 2023, Matli Oro nella 10 km: prima medaglia Azzurra

(DIRE) Roma, 23 Gen. – È d’oro la prima medaglia azzurra all’EYOF Friuli Venezia Giulia 2023. A firmarla, nello sci di fondo, è stato Gabriele Matli, dominatore in 23:27:05.7 della 10 km tecnica classica svoltasi a Sappada. Completano il podio gli svedesi Simon Nordlander (+47.0) e Hugo Nilsson (+47.01).

La sedicesima edizione invernale dell’European Youth Olympic Festival, manifestazione multidisciplinare dedicata agli atleti tra i 14 e i 18 anni si svolge in Friuli Venezia Giulia fino al 28 Gennaio.

La delegazione italiana, in quanto Paese ospitante, è la più numerosa della manifestazione tra i 47 Comitati partecipanti, con i suoi 109 azzurrini (di cui 56 ragazzi e 53 ragazze) in gara in tutte le 12 discipline presenti. (Com/Red/ Dire) 13:17 23-01-23