Judo. Un reggino sul gradino più alto del podio

Il 22 Gennaio u.s., presso il Palazzetto del Centro Universitario Sportivo di Cosenza, si è svolta la Fase Regionale della Coppa Italia A2. Iurie Ravliuc, Atleta della SGS Fortitudo 1903 di Reggio Calabria che svolge gli allenamenti presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” si è classificato primo nella categoria di peso 90 kg. vincendo due combattimenti per Ippon (atterramento dell’avversario sulla schiena). Il primo combattimento contro Luigi Libonati (Kodokan Judo) ed il secondo contro Franco Attinà (Judo Club Paola).

Iuri Ravliuc, studente iscritto all’Università Mediterranea di Reggio Calabria nella facoltà di Economia, è un atleta “plurisportivo”, pratica Judo, Lotta e Karate, ed in questo periodo si sta preparando per disputare la finale di Coppa Italia che si svolgerà presso al Palasport di Ostia Lido il 26 Febbraio p.v., nel mese di Maggio, invece, parteciperà ai campionati nazionali universitari nelle tre discipline praticate. Il presidente della SGS Fortitudo 1903, Riccardo Partinico, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dal giovane Iurie Ravliuc e lo ha già posto come modello tecnico del settore giovanile della società.