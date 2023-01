Milano, esplosione in una gelateria a Cinisello Balsamo

Quattro squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per una esplosione a Cinisello Balsamo, in via Risorgimento, alle 21.15 del 23 Gennaio. Nessuna persona coinvolta. Danni si registrano soprattutto all’esterno del locale, la saracinesca è stata divelta, danni all’insegna del locale e al tendone e anche agli infissi e alcuni arredi interni. Inoltre è stata danneggiata una vettura privata parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto anche i Carabinieri di Cinisello Balsamo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84130