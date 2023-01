La Spezia: arrestato pusher in flagranza di reato. Sequestrati circa 11 mila € proventi di spaccio

I finanzieri del Comando Provinciale di La Spezia, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio e all’indebito uso di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità marocchina per aver spacciato, in flagranza di reato, sostanza di tipo cocaina. A seguito di perquisizione locale e personale sono stati rinvenuti, oltre ad ulteriore sostanza stupefacente, anche più di 11 mila euro in banconote di piccolo taglio evidentemente frutto di spaccio.

Nella notte tra il 24 ed il 25 Gennaio, nei pressi del centro cittadino sarzanese, finanzieri della Compagnia di Sarzana, in servizio per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, notavano un soggetto di origine marocchina, già conosciuto dagli operanti per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, che, nervosamente, sembrava attendere qualcuno. Il comportamento sospetto del soggetto induceva i militari ad intraprendere un’attività di appostamento che permetteva, pochi minuti più tardi, di sorprendere il citato soggetto a cedere ad un “cliente” sostanza stupefacente in cambio di denaro. Configurandosi la flagranza di reato di spaccio, i militari traevano in arresto il soggetto per la violazione dell’art. 73 DPR 309/90 nonché segnalavano l’acquirente alla Prefettura di La Spezia per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/1990.

Nel corso della perquisizione personale, grazie all’ausilio dell’unità cinofila antidroga del Corpo, è stato possibile rinvenire ulteriore sostanza stupefacente di tipo cocaina occultata abilmente sulla persona, unitamente a 770 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio evidentemente provento del reato di spaccio.

A seguito di ciò, i militari operanti spostavano la propria attenzione all’abitazione dell’arrestato dove sono stati ulteriormente rinvenuti e sottoposti a sequestro quasi 11 mila euro ben confezionati e conservati all’interno di involucri di cellophane.

La Guardia di Finanza di La Spezia prosegue la propria azione di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia. L’attività di prevenzione e repressione sta interessando, prevalentemente, i luoghi frequentati da collettività giovanile, le più importanti strade di accesso alla città, nonché le aree destinate alla confluenza dei trasporti urbani ed extraurbani, quindi stazione ferroviaria e capolinea degli autobus.

L’attività svolta testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle spezzine su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, dell’ordine pubblico e della salute dei giovani.