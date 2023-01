Sanità. Pediatri di Famiglia favorevoli ad allungamento età pensionabile a 72 anni

(DIRE) Roma, 26 Gen. – La Federazione Cipe-Sispe-Sinspe, sindacato rappresentativo della Pediatria di Famiglia, “prende atto con piacere della proposta della maggioranza parlamentare sull’aumento dell’età pensionabile, a settantadue anni, dei medici pediatri ancora in servizio.

Purtroppo la dissennata programmazione del ricambio generazionale dei Pediatri di Famiglia ha prodotto sul territorio una carenza palese degli stessi e pertanto avere la possibilità di rimanere in servizio per altri due anni permette di garantire un servizio, sempre molto apprezzato dalle famiglie, come l’assistenza pediatrica ai bambini in Italia”. “Quindi invitiamo il governo a perseguire con forza l’aumento della età pensionistica a settantadue anni per i medici pediatri ed invita contestualmente tutte le forze politiche parlamentari di maggioranza e minoranza ad approvare tale emendamento.

La Federazione CIPe-Sispe-Sinspe è disponibile a incontrare il ministro per esporgli in dettaglio le nostre proposte fra cui quella di un corso triennale di formazione in Pediatria di Famiglia, analogo a quello della Medicina Generale, che consenta in poco tempo di colmare la carenza, sempre più grave, di Pediatri di Famiglia che si verificherà proprio nei prossimi due anni su tutto il territorio nazionale. Tale corso potrà prevedere un successivo biennio per completare la specializzazione in pediatria così come previsto dalla normativa vigente”. (Com/Red/Dire) 14:27 26-01-23