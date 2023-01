Zelensky ora chiede missili a lunga gittata

09:53 – Il Governo Zelensky dopo aver ricevuto dai Paesi NATO, l’invio dei carri armati Leopard e Abrams alza ancora il tiro e chiede agli Stati Occidentali missili a lunga gittata.

Ovviamente una decisone del genere, se accettata come già si aspettano a Kiev, cambierebbe in maniera radicale il conflitto tra Russia ed Ucraina, già mutato grazie ai carrai armati di ultima generazione forniti dagli alleati.

Podolyak, il consigliere del presidente ucraino, Zelensky, si è detto certo che l’Occidente arriverà a un accordo sulla consegna di missili a lunga gittata. “Raggiungeremo, ne sono certo, un accordo sui missili a lunga gittata”, è questa la sua dichiarazione al quotidiano britannico The Telegraph. Questo genere di missili sarebbero in grado di colpire le il territorio della Russia a centinaia di km oltre il confine ucraino.

Mentre qualcuno realizza affari milionari con una guerra che, come tutte le guerre, di principi idealisti ha ben poco, il mondo rischia di essere coinvolto in un terzo conflitto globale. La speranza di un tavolo per una trattativa che porti ad una risoluzione intelligente del conflitto, iniziato con l’invasione del suolo ucraino da parte dei militari russi, si allontana purtroppo sempre più. D’Altronde “oltre oceano” non hanno alcun interesse che ciò accada.

FMP