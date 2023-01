Mareggiate, Furgiuele: “Un buon segnale la riunione convocata alla Cittadella”

È un passo importante verso l’obiettivo della messa in sicurezza della costa, l’incontro promosso dal dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della regione Calabria lunedì mattina presso la Cittadella con i sindaci del Tirreno catanzarese.

Alla luce anche delle rassicurazioni che ho avuto dal Presidente della giunta regionale, sono persuaso dall’idea che il confronto che si terrà all’inizio della prossima settimana non sarà meramente interlocutorio.

In ballo c’è infatti la sicurezza del medio Tirreno lametino e, in particolare, dei centri turistici di Gizzeria, Falerna e Nocera Terinese, che stanno subendo danni enormi dalle frequenti mareggiate.

Ragion per cui, non esistono più scusanti per rimandare oltre gli interventi finalizzati alla difesa costiera e al ripascimento delle spiagge , già peraltro previsti e finanziati.

Segreteria Politica On. Domenico Furgiuele