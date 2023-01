Novara, palazzina in fiamme nella notte Nella notte un incendio è scoppiato all’ultimo piano di una palazzina di tre, coinvolgendo parte del tetto, all’angolo tra via Villa Glori e corso Rinascimento.

I Vigili del Fuoco, intervenuti dalla sede centrale con l’autoscala e il supporto di un’autobotte e di una squadre del distaccamento volontari di Oleggio, sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’appartamento. Per fortuna non risultano feriti.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84229