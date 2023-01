Perù: il popolo è d’accordo per le elezioni nel 2023

Nove peruviani su dieci vogliono le elezioni anticipate per il 2023, dopo le varie proteste anti-governative che hanno investito il paese per più di un mese, in cui si chiedevano le dimissioni dell’attuale presidente Dina Boluarte e del suo governo.

Alcuni parlamentari di sinistra hanno fatto richiesta di impeachment contro la Presidente. Dina Boularte ha comunicato che lascerà il proprio incarico non appena verrà scelta la data delle elezioni presidenziali anticipate, invitando i senatori ad accelerare questo processo. Durante queste settimane, il governo ha risposto ai manifestanti con le forze dell’ordine, vari i feriti e i morti.

Solo il 17% degli intervistati approva la prima presidente donna del Perù, il restante 76% la considera negativa, con un amento del 5% rispetto al precedente sondaggio.

Non va molto meglio né al premier Alberto Otárola, il cui operato è disapprovato dal 71% del campione ed approvato da un 20%, né al Parlamento che è criticato dall’89% dei peruviani e sostenuto solo da un magro 7% (Fonte: ansa.it).

AO